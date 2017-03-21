柔佛苏丹华诞送大礼 为民建独立式房子

（联合早报网讯）马来西亚柔佛州人民有福了！柔佛苏丹依布拉欣配合来临的华诞（23日），将为柔佛子民带来一份大礼，让人民能以10万令吉以下的价格，购买三房式独立式房子，而且仅需一令吉的押金，相信此计划将震撼柔州房产业。

马来西亚媒体报道，依布拉欣周一通过柔佛王室媒体办公室发文告宣布这项好消息。

依布拉欣说，这项可负担房屋计划将座落在拿督翁镇，但他表示，现在仍不适合公布太多的详情，欢迎民众在本月22日到大城市广场（Galleria，Kotaraya）出席这项活动的推介礼。

拿督翁镇位于新山市外沿，是新山中部新兴屋业区的一部分。该区与旧社区福林园及新兴社区实达英达花园比邻。此外，拿督翁镇也临近南北大道，从南北大道前往新山市区只需15分钟车程，同时也可直奔新山关卡通关前往新加坡。相隔一条大道，拿督翁镇对面是过去几年热销的实达热带新兴屋业区。

他说：“试想想，一间三房独立式及半独立式房子的价格是在10万令吉以下，这是开放给所有符合条件的柔佛子民申请。然而，遴选过程是非常严格及仔细，成功申请者只需付一令吉的押金，就可获得全额的贷款，而且还贷计划也是很简单。”

依布拉欣预测，此特別计划将引起柔佛房产业的震撼，同时将迫使私人发展商降低房屋价格。“我们一定要确保人民能负担得起房屋，现在的房屋价格已经在中等收入家庭的预算之外。”

他表示，这项特別的永久地契屋业计划，是在苏丹依布拉欣基金会的赞助下进行，同时与人民银行合作，为柔州人民提供不同的房型及店屋。

“我希望柔州民族能成为一个拥有房屋的社群，希望这首个房屋计划能让人民负担得起，拥有一间价格低但品质高的屋子。”

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