韩检方传唤朴槿惠 挺朴倒朴场外较劲

（联合早报网讯）韩国前总统朴槿惠今天（21日）以其闺蜜崔顺实舞弊案关键犯罪嫌疑人身分，接受检方传唤调查。朴槿惠的支持者和反对她的示威者也聚集在首尔中央地方检察厅外，一方要求当局宣布弹劾无效，另一方则要求检方立即羁押朴槿惠。

中央社报道，朴槿惠在应讯前在电视实况直播下向民众道歉，并称会诚实配合调查。不过，鉴于朴槿惠在向民众谈话和媒体的采访中，一直声称自己不知情或无意，预计她在此次讯问中仍会否认指控。

韩国检方计划争取在今晚12时前结束讯问，但由于双方可能大打“口水战”，也可能通宵达旦。

韩国检察特别调查本部今天对于传唤调查朴槿惠的首尔中央地方检察厅采取严密封锁措施，甚至禁止媒体利用无人机在检察厅上空拍摄。

今天一早，首尔中央地方检察厅外面即有大批反朴民众高举写有“羁押欺瞒国民的朴槿惠”、“羁押垄断国政的朴槿惠”等抗议字牌以表达诉求。

一名青年手持“羁押垄断国政的朴槿惠”布条在首尔中央地方检察厅前示威，他要求检方“即刻羁押朴槿惠，谴责她蹂躏国政、欺瞒国民，并祈望予以严惩重罚”。

一些倒朴派甚至高喊：“朴槿惠是犯罪人，犯罪人要送进监狱！朴槿惠要被羁押的理由实在太多。”

还有人高喊：“朴槿惠若不被检方羁押，大家就再高举烛火走上街头！”

隔着一个区段的挺朴派“爱朴会”则高举太极国旗，高喊“弹劾无效！解散国会！朴槿惠无罪！”

根据观察，今天在检察厅外的挺朴和倒朴民众，还没有大街小巷严阵以待的镇暴警察多。

朴槿惠的车队进入检察厅后，挺朴和倒朴民众的气势也缓和下来，只是偶而喊喊口号罢了。

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