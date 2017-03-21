世卫建议到巴西旅游者接种黄热病疫苗

（联合早报网讯） 世界卫生组织20日建议，计划赴巴西里约热内卢州和圣保罗州旅行的国际游客，接种黄热病（yellow fever）疫苗。

里约热内卢州和圣保罗州是巴西经济最发达的两个州，国际交往也最频繁。不过，在这份最新的建议中排除了里约热内卢市、圣保罗市、尼泰罗伊市和坎皮纳斯市的城市区域。

此前，世卫组织已经建议，计划到巴西米纳斯吉拉斯州、圣埃斯皮里图州和巴伊亚州南部和西南部地区的游客接种疫苗。

巴西卫生部20日表示，黄热病疫情最近蔓延迅速的主要原因，是从去年底疫情爆发以来，接种疫苗的范围不够广。

从去年12月至今年3月17日，卫生部已接到1561例疑似黄热病的报告，共确诊448例。卫生部的报告还称，到20日，巴西全境共有188个市镇出现黄热病疫情，已有144人死亡，黄热病的死亡率为32.1%。截至目前，所有黄热病病例都出现在乡村和丛林地区，城市地区尚未有报告病例。

黄热病是一种由黄热病毒引起的急性传染病，由蚊子叮咬传播，主要在非洲和拉丁美洲热带地区流行。其临床表现包括高热、头痛、黄疸、出血等，严重时可致死亡。黄热病目前尚无特效疗法，但接种疫苗可有效预防感染。

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