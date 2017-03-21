日本2016年土地价格微升 受益于旅游业

（联合早报网讯）日本一项政府调查显示，旅游业繁荣带来了对建造酒店和购物中心的土地需求，从而扶助了日本全国土地价格连续两年微升。

据日本国土交通省的数字，2016年整体土地价格涨0.4％，2015年涨0.1％。国土交通省称，商业土地价格去年涨1.4％，高于2015年0.9％的增幅。住宅用地价格持平，之前已连降八年。

路透社引述国土交通省土地价格研究部主管Noritoshi Yasuoka说：“不动产需求旺盛，这扶助土地价格稳步改善。”

他补充称，赴日旅游热潮带动了对酒店及商店的需求，而办公楼空置率下降，提高了商用建筑的获利能力。

据日本国家旅游局统计，去年日本外国游客数量增加21.8％至创纪录的2400万人次，这些游客不仅到东京和大阪这些主要城市旅游，还去其他核心地方城市，帮助推动东京和大阪以外地区土地价格上涨。

福冈、广岛、仙台和札幌这四个核心地方城市的地价上涨3.9％。东京、大阪和名古屋这三个最大城市周边的地价涨1.1％。

2016年地方城市整体地价下滑0.3％，尽管降幅低于2015年，但仍是连续第25年下跌。

日本国土交通省对境内的2万6000个地点的地价进行了调查。

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