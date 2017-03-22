涉女儿“吃空饷”法国内长引咎辞职

（联合早报网讯）法国内政部长勒鲁21日宣布，为更好地配合司法机关对于他在担任议员期间聘用女儿为助手一事的调查，他向法国总统奥朗德递交辞呈。

勒鲁在电视直播的讲话中强调，他聘用女儿为助手符合议会的相关规定，但他不希望因自己受到司法调查而影响法国的反恐等工作，因此辞去内政部长一职。

法国总统府当晚发布新闻公报说，奥朗德接受勒鲁的辞职请求，并宣布任命法国外交部负责外贸、旅游及海外法国人事务的国务秘书费科尔为新的内长。

法国国家金融检察院21日宣布，自当天起对勒鲁担任议员期间聘用女儿为助手一事开展预调查，具体工作由法国反贪与打击金融及税务犯罪中央办公室负责。

法国媒体20日披露，2009年至2016年，勒鲁在担任议员期间多次短期聘用两个女儿为助手，并支付5万5000欧元薪酬。

勒鲁向媒体表示，他的情况和右翼共和党总统候选人菲永涉嫌的“空饷门”状况不同，自己聘请女儿工作时签订了符合规定的合同。

据媒体报道，菲永的妻子在15年内以议员助理身份领薪至少68万欧元，菲永的儿女也曾从议会领取薪酬，实际三人均为“吃空饷”。

3月14日，菲永被司法机关立案调查，涉嫌侵吞公款、共谋盗用公共资金、未如实申报资产等罪名。

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