为参加特习会 蒂勒森或缺席北约会议

（联合早报网讯）美国国务院21日证实，美国国务卿蒂勒森无法出席4月在布鲁塞尔举行的北约外长会议，不过已经向北约提出召开会议的其他日期建议。

有媒体指出，蒂勒森将出席4月初，中国国家主席习近平与美国总统特朗普在佛罗里达州的首脑峰会，并计划在4月访问俄罗斯。

路透社报道称，刚结束对中国访问的美国国务卿蒂勒森，为了出席预计在4月6日到7日举行的中美首脑峰会，将缺席4月5日到6日在布鲁塞尔北约28国外长会议，由代理副国务卿香农出席。

在过去21年，美国国务卿几乎每年都会参加北约外长会议，上一次缺席是2003年因为伊拉克战争，时任美国国务卿鲍威尔、不得不在最后一刻取消行程。

美国国务院代理发言人托纳当天在电话会议上证实，由于时间冲突，蒂勒森无法在5日和6日出席北约外长会议。

托纳说，几乎所有北约国家外长本周都将在华盛顿出席打击伊斯兰国组织联盟大会，北约秘书长托尔滕贝格也将与会，因此蒂勒森有机会与北约盟友、就共同关心的议题进行对话。

他还说，美国国务院已向北约方面提供了其他会议时间建议，并强调美国对北约同盟关系的承诺坚定不移。

有美国国务院官员透露，蒂勒森计划在四月访问俄罗斯。这令欧洲国家官员对蒂勒森感到失望，并认为蒂勒森对美国副总统彭斯与防长马蒂斯之前对北约的访问成果造成损害。

北约外长会议一年举行两次；前美国驻北约大使达尔德说，美国国务卿是北约外长会议的关键人物，蒂勒森的决定显示出他认为与中国和俄罗斯政府会晤、比与北约盟友会晤更为重要。这个史无前例的决定令人感到震惊。

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