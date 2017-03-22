朴槿惠受讯21小时后返家

（联合早报网讯）韩国前总统朴槿惠21日以犯罪嫌疑人身份到案，在接受长达21个小时的讯问后，于22日清晨回家。她创下韩国前总统受讯时间最长纪录。

韩联社报道，由于朴槿惠所受指控较多，且检方和朴槿惠就最基本的涉案内容也存在较大分歧，因此检方对朴槿惠进行了长时间的讯问。

据预测，检方将综合研究朴槿惠的口供、现有案宗、证据等，于近期决定是否提请逮捕朴槿惠。检方对朴槿惠涉嫌犯罪的指控多达13项，包含受贿罪、滥用职权罪、泄露机密罪等。检方已查实与该13项指控相关事件的来龙去脉。

朴槿惠21日上午9时24分许到案，调查于晚11时40分结束，之后朴槿惠方面仔细阅览调查记录，耗时7小时以上。

朴槿惠于22日上午6时55分许离开检察厅，她在走出首尔中央地检大门时没有回答媒体记者的提问，直接乘车前往位于首尔三成洞的自宅。

据悉，检方重点讯问是否从三星收受价值433亿韩元的贿赂，以及是否要求企业向由其亲信崔顺实掌控的Mir财团和K体育财团出资。

此外，涉嫌指示制作和管理文艺界黑名单（职权滥用罪）、泄露青瓦台机密文件、介入民营企业管理和人事工作等也属于检方此次讯问的范畴。

据了解，朴槿惠对检方大部分的讯问内容回答“不属实”和“不知情”。对于部分指控，虽然她基本承认犯罪嫌疑，但称“并没有犯罪意图”。

检方对朴槿惠的讯问被认为是亲信弄权干政案调查的最大亮点。检方计划尽早决定是否针对朴槿惠提请逮捕证。

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