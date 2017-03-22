日本内阁秘书长：未确认朝鲜发射导弹

（联合早报网讯）共同社报道，日本内阁秘书长菅义伟22日在记者会上关于有消息称朝鲜发射导弹一事说：“未确认有飞向日本的导弹，不认为发生了直接影响安全的事态。”

共同社较早前引述日本政府消息人士的话说，朝鲜可能于22日早晨从东部元山附近发射了数枚导弹。导弹的类型等尚不清楚。

路透社报道，韩国国防部也在确认此消息是否属实。

朝鲜本月初连续向东海发射四枚弹道导弹，其中三枚导弹坠落日本专属经济区内，引起日本和韩国政府的强烈抗议。

分析认为，朝鲜此举是抗议韩美联合军演，并且旨在遏制“萨德”反导系统。

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