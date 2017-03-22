荷兰大选公布正式结果 组阁协商展开

（联合早报网讯）荷兰3月15日举行国会大选，首相吕特领军的自由民主党（VVD）胜出，当局21日公布确认的正式结果，接下来各党将为组成联合政府展开讨价还价。

中央社引述法新社的报道说，自由民主党在国会150席总共拿下33席，反伊斯兰极右派国会议员威尔德斯的自由党（PVV）以20席居次，与自由民主党差距颇大。

六六民主党（Democraten 66）和基督教民主党（CDA）各夺19席，绿党及社会党各有14席。

选举委员会指出，这次大选约有1050万名选民投票，投票率81.9%，创下1986年以来新高。

各党领导人接下来将展开试探性接触，以寻求组成至少76席多数的联合政府的可能性。

公共广播系统荷兰广播基金会报道，资深国会议员希柏斯（Edith Schippers）已见过吕特、六六民主党主席佩赫托德（Alexander Pechtold）、基督教民主党主席范哈尔斯马布马（Sybrand van Haersma Buma）及绿党党魁克拉弗（Jesse Klaver），看看是否可能合组执政联盟。这四党加起来共有85席。

不过，绿党政治立场与自由民主党南辕北辙，克拉弗过去曾表示，他不会考虑和现任首相一起执政。

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