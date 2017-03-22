朝鲜4月举行最高人民会议第五次会议

（联合早报网讯）朝中社22日报道，朝鲜宣布将于4月11日举行第13届最高人民会议第五次会议。

据报道，朝鲜最高人民会议常任委员会21日发布公告，决定将于4月11日在平壤举行朝鲜第13届最高人民会议第五次会议。代议员须于4月9日至10日进行会议注册登记。

最高人民会议是朝鲜最高权力机关，其代议员每五年选举一次。

最高人民会议每年举行一至二次会议，讨论通过前一年的国民经济预算决算执行情况和当年度的预算，并讨论相关人事问题。

2016年6月29日，朝鲜在平壤举行第13届最高人民会议第四次会议。

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