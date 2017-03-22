特朗普签法案欲2033年送人去火星

（联合早报网讯）美国总统特朗普21日签署一项法案，批准美国航天局2017财年195亿美元的预算方案，并要求其研究2033年送人去火星的可行性。

这份“过渡授权法案”是特朗普就任总统后签署的第一份美国航天预算法案，所批准的195亿美元预算比2016财年多出2亿美元。

这份57页的法案开篇便提出，美国航天的总体目标是要继续与其国际、学术及行业伙伴一道，“把人类触角拓展至深空，包括月地空间、月球、火星表面与其卫星以及更远的地方”，承诺继续发展“猎户座”飞船、大推力火箭“太空发射系统”以及韦伯太空望远镜、广域红外巡天望远镜、木星卫星欧罗巴探测项目等。

在近地轨道方面，此法案确认将支持国际空间站工作到至少2024年，以及继续支持发展美国商业货运与载人航天，从而结束美国对俄罗斯载人航天的依赖。

在深空探索方面，法案提出美国航天局的长期目标是“拓展人类在近地轨道之外的永久存在”，包括“在另一个天体上建立潜在的人类栖息地”及发展“繁荣的21世纪太空经济”。

最引人关注的是，法案要求美国航天局制定一份路线图，以便在20世纪30年代实施抵达“火星附近或火星表面”的载人任务。这与奥巴马政府时期提出的美国航天长期目标大体一致。

法案特别敦促美国航天局研究2033年之前实施载人火星任务的可行性，并要求该机构在180天内向国会提交相关报告。

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