应对校园欺凌 挪威任命首位巡视员

（联合早报网讯）挪威首都奥斯陆市政府近日任命一名中学教师为奥斯陆地区的“校园欺凌巡视员”，以更好地解决校园欺凌问题。

挪威媒体21日报道，33岁的女教师奥夫伦是奥斯陆东部一所中学的校长助理。她从116名应聘者中脱颖而出，成为挪威第一位“校园欺凌巡视员”。该职位的设置被认为是挪威解决校园欺凌问题的一个创新举措。

奥夫伦将从6月正式开始工作，巡视范围包括幼儿园、小学及中学，任期六年。一旦出现校园欺凌事件，奥夫伦将以“独立第三方”的身份与孩子、父母及学校沟通协调，直到欺凌问题得到解决。

她说：“我能够很好地和青少年儿童沟通，而且有着跨学科的教育背景，这是我能获得这份工作的原因。”

她还说：“最重要的是，我将成为奥斯陆地区孩子们的代表，让他们能够接触到我，帮助解决欺凌问题。”

今年2月，挪威政府公布了旨在强化对校园欺凌“零容忍”的新法律草案。

根据新法案，学校应采取具体措施预防校园欺凌，对所有疑似欺凌现象都要展开调查，对欺凌事件必须采取快速、有效的处理措施，所有工作人员都要承担相应的法律责任。

如果学校没有采取迅速和正确的行动，其所在的市镇政府也有可能被罚款。

挪威教育部门今年1月发布的调查报告显示，2016年挪威有6.3%的中小学生遭受过来自同伴和成年人的校园欺凌以及网络欺凌。

在接受调查的学生中，40.5%的人表示学校并不知晓欺凌行为，16%的人说即使学校知晓欺凌行为，也不采取相应措施。

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