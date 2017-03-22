韩国归还中国28具人民志愿军遗骸

（联合早报网讯）据韩国国防部22日消息，韩国当天将28具在韩国战争中阵亡的中国人民志愿军军人遗骸归还中方。

韩联社报道，遗骸交接仪式于上午10点在仁川国际机场举行，韩国国防部副部长黃仁武、中国民政部副部长孙绍骋等韩中人士出席仪式。

这28具遗骸于2016年3月到11月挖掘出土，经DNA鉴定确认为中国人民志愿军军人遗骸。

孙绍骋对韩方挖掘和归还遗骸表示了感谢，他还说，韩中双方基于人道主义原则和友好合作精神就送还中国人民志愿军遗骸达成协议，四年间有569具遗骸送还中方。中方希望今后两国继续进行友好合作，推进遗骸送还工作。

黃仁武说，交战双方送还遗骸包含着治愈历史伤痕、发展两国关系的和平信息，韩国政府根据《日内瓦协议》的人道主义精神向中方送还遗骸。今后韩方将继续开展遗骸送还工作。

韩国国防部也表示，在解决朝鲜核导问题过程中，韩中关系遭遇困难，但韩方仍从人道主义角度出发坚持推进遗骸送还。

2013年6月，韩国前总统朴槿惠访华时方提议向中方归还中国人民志愿军军人遗骸。之后，韩中双方达成协议，韩方在每年清明节前归还遗骸。从2014年至今，韩国分四次向中方归还了569具遗骸。

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