斯诺登：无真凭实据证明俄干预美选举

（联合早报网讯）美国“棱镜”监听项目曝光者、美国前防务承包商雇员斯诺登21日说，没有真凭实据证明俄罗斯干预了美国2016年总统选举。

斯诺登在德国汉诺威IT展期间的一场视频连线采访中说，干预一说看似可信，但“很遗憾我们没能看到联邦调查局拿出真凭实据”。

美国联邦调查局局长科米20日在美国会听证会上首次公开证实，联邦调查局正在调查关于俄罗斯政府干预美国2016年总统选举的指控。

斯诺登说，即使指控成立也并不新奇，因为美国也曾在过去多次干预他国选举。“如果干预选举在历史上多次发生，那这次又有何特别？”

就自己会否成为美俄间进行交换的“人质”，斯诺登说他自己不是有强大影响力、能对此进行左右的角色，但强调他在俄申请避难的合法性没有争议，将他引渡回美国缺乏法律基础。

2013年6月以来，斯诺登通过媒体揭露美国政府广泛监听国内外电话并监视互联网通信内容，在国际社会引发轩然大波，也引起许多人对上网安全性的担忧。

美国政府随后以间谍罪、盗窃罪和未经授权泄露国防和情报信息等三项罪名对斯诺登发出通缉。

该年8月，斯诺登在俄获得“临时避难”许可。2014年8月，斯诺登获得为期三年的在俄居留许可。

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