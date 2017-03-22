金正男遇刺案一疑凶是朝前驻越大使之子

（联合早报网讯） 据韩联社报道，马来西亚警方及外交界22日消息称，涉嫌暗杀朝鲜最高领导人金正恩异母长兄金正男的朝鲜籍疑凶李志炫（人名译音），是朝鲜前驻越南大使李洪的儿子。

据报道，李志炫（33岁）曾供职朝鲜使馆，通晓越南语。报道指李志炫在越南买凶，在柬埔寨训练，在马来西亚杀人。

据马来西亚方面了解，约有十年旅越经历的李志炫去年12月底与另一朝鲜籍嫌犯、保卫省特务李在南（57岁）从河内入境，拉拢怀明星梦的越南女子段氏香加入杀人团伙。此后，刺杀金正男的各项准备工作正式启动。据悉，李志炫的越南语水平与越南人一般上下，亲自出面笼络段氏香。今年1月中旬，三人同去柬埔寨。

李志炫的父亲李洪历任朝鲜外务省东北亚局副局长、亚洲局副局长，于1988年12月至1993年4月，和1998年9月至2002年12月两度担任驻越南大使。

李志炫生于1984年，随父在越南生活多年，高中毕业于越南名校，2009年11月起在朝鲜驻越使馆工作一年零三个月。

据悉，李志炫当时担任行政助理，属见习外交官。朝鲜使馆工作期间，他还在越南政府的外交官培训机构攻读硕士约半年，随后因故回国。

李志炫是朝鲜外务省在编人员，曾在2015年1月副外长李吉成访越、2016年9月亚大总局长崔喜铁访越时提供口译服务。

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