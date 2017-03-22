粮农组织呼吁环保使用木材燃料

（联合早报网讯）3月21日是“国际森林日”。联合国粮农组织当天发布报告说，实现木材燃料的环保使用在减少全球温室气体排放和改善农村生活条件方面有巨大潜力。

新华社报道，报告显示，全球有超过24亿人仍然依赖木材燃料来进行烹饪，许多小企业把木材和木炭作为烘烤、茶叶加工和制砖的主要燃料。

其中，在全球用作燃料的木材中，约有17%转化为木炭使用。当采用低效技术和不可持续的资源生产木炭时，每生产1000克木炭，排放的温室气体最高相当于排放了9000克二氧化碳。

粮农组织总干事若泽·格拉齐亚诺·达席尔瓦指出，对于全球超过20亿的人口来说，木材是重要的燃料。尤其是对发展中国家农村地区的贫困家庭来说，木材通常是唯一的燃料来源。但是，目前的木材燃料生产大多不可持续，导致森林和土壤退化及大量温室气体排放。

格拉齐亚诺敦促各国解决木材燃料生产和使用中的问题。他表示，确保人人能够获得负担得起的、可靠的、可持续的和现代化的能源，是联合国2030年可持续发展议程中17个可持续发展目标之一，也是应对气候变化影响及消除极端贫困和饥饿的基础。

报告强调，改变木材获得方式和木炭制取方式有望显著减少温室气体排放，其中采用高效能的现代窑炉替代传统窑炉可减少80%的温室气体排放。

报告指出，由于近期内无法找到实用且可再生的木炭替代品，建立绿色木炭价值链和实现森林可持续管理对于减缓气候变化、推广可再生能源使用至关重要。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅