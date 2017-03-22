马来西亚和阿里巴巴合作打造数码自贸区

（联合早报网讯）马来西亚数码经济发展机构宣布与阿里巴巴集团合作，在马来西亚打造中国以外的首个“数码自由贸易区”。该自贸区预计在2025年时，可承担650亿美元（约910亿新元）的物流，且创造6万个工作机会。

马来西亚首相纳吉承诺，会在4个月内实现“数码自由贸易区”（Digital Free Trade Zone）。

他今日和阿里巴巴创办人马云在吉隆坡联合推介了此自贸区，双方也签署数项谅解备忘录，包括要把位于吉隆坡国际机场航空城的45公顷土地打造成电子传送枢纽。

在阿里巴巴的帮助下，马来西亚的数码自贸区会是物流、支付、通关、数据一体化的中枢，成为数码经济的基础设施，及中小企业通向世界的窗口。

纳吉也是财政部长，他在数码自贸区推介礼上指出，政府去年推介国家电子商务路线图，誓要在2020年让电子商务成长翻倍，即从10.8%增至20.8%，或2110亿令吉（约667亿新元）。“通过数码自贸区，中小型企业对国内生产总值（GDP）的贡献可从当前的37%提高到60%，甚至是80%。”

此外，马云表示，过去15年，世界的贸易由6万个大型企业掌控，小型企业和发展中国家往往无法获得任何机会，而数码自贸区就是重视中小企业发展的平台，它能建立相关的设施协助年轻人和中小企业发展。

他指出，这个电子平台是专为年轻人和中小企业而设，任何有好的生意点子的年轻人，都可通过这个平台创业。

数码自贸区概念源自马云提出的电子枢纽（E-Hub）。在马云的设想中，未来世界将由多个电子枢纽连接成电子之路（E-Road）；电子枢纽为中小企业提供一切全球贸易的基础设施，让“全球买全球卖”成为现实。

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