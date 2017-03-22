数千人抢购柔佛“梦想房屋”

（联合早报网讯）马来西亚柔佛州人民为抢购苏丹依布拉欣推介的“梦想房屋”——廉价独立式房屋，今天凌晨4时就开始排队等待登记，到下午正式开放登记时，人数已达数千人，一些人甚至冲破警戒线，场面一度陷入混乱。

柔州苏丹配合其59岁华诞，宣布为柔州子民带来大礼，推出“苏丹依布拉欣梦想房屋”（Rumah Impian Sultan Ibrahim），让州民能以10万令吉（约3万1600新元）以下的价格购买独立或半独立式房子，而符合条件者只需要付1令吉定金，就可获得全额贷款购屋。

负责单位今天在新山大城市广场大厅设柜台开放让有意购屋者登记，民众一早就把广场挤得水泄不通。当局下午1时许开始让民众入场，结果人们争先恐后导致秩序大乱，场面险些失控。

在场维持秩序的警方过后宣布，下午5时才会正式开放登记，且可通过网络登记，因此促请民众散去，但人们担心离开之后就错失良机，干脆席地而坐继续排队。

除了现场人满为患，新山大城市广场周边道路从下午1时30分开始封路以管制车流及人潮，但由于民众反应热烈，不少人仍开车前往，导致附近交通瘫痪。

苏丹依布拉欣下午3时30分亲临现场主持“梦想房屋”首阶段推介礼。此房屋计划第一阶段工程开放登记的单位达520个，地点位于新山市外沿的新住宅区拿督翁镇（Bandar Dato' Onn），售价都在10万令吉以下，涵盖独立式、半独立式房屋单位；工程预计在今年底展开，2019年完工。

柔州各族人民都可申请购买这些房屋，但必须符合三个基本条件，即申请者名下没有任何房屋、申请者双亲名下没有房屋，以及申请者必须是低收入户。

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