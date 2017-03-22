租机器人型智能手机游日本

（联合早报网讯）日本京滨急行电铁、夏普等四家公司22日联合宣布，将面向访日外国游客提供能进行多语种观光导游的机器人型智能手机出租服务。

据新华社报道，夏普公司的机器人型智能手机RoBoHoN自去年春季发售以来赚足了眼球。从4月25日起，访日游客可在东京羽田机场国际线航站楼2层抵达大厅的京急线车站WiFi租借柜台，租到会中日英三种语言的RoBoHoN。

RoBoHoN安装有专门软件，能根据自身所处位置，向游客介绍附近的热门景点，其中包括浅草、涩谷等约30个外国游客常去的观光地。

例如，游客在东京浅草一带游玩时发觉RoBoHoN开始小幅度动作，问它“怎么啦”，RoBoHoN会回答“这附近好像有地方能坐人力车哦”。若游客说“给拍个照吧”，RoBoHoN能自动识别人脸并拍照。它还能唱歌跳舞。这些功能都对应中日英三种语言。

RoBoHoN的租金（不包括通信费等其他费用、不含税）24小时为1500日元、48小时3000日元、72小时4000日元，之后每延长12小时增加500日元。

游客除可在东京羽田机场归还RoBoHoN，还可在东京成田国际机场、爱知县中部国际机场、大阪关西国际机场和福冈机场办理相关手续。

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