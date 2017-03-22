都柏林是银行家由伦敦撤往之首选

（联合早报网讯）据一家搬家公司编纂的涵盖15个城市的一项指数，英国退出欧洲联盟后，现驻伦敦的银行家如果被迫撤离的话，都柏林是他们的最佳目的地。

在欧洲跨境运作的搬家公司Movinga在其网站指出，尽管爱尔兰的所得税税率并列最高，高达52%，但它却是英国脱离后，欧盟内部唯一一个讲英语的国家，在其首都柏林（Dublin）租住一套公寓的成本，远低于巴黎、法兰克福或者卢森堡。前述指数显示，英国退欧逃亡者的第二佳选择是阿姆斯特丹；而法兰克福排名第六，巴黎第九，落在马耳他首都瓦莱塔和布鲁塞尔之后。

英国首相特雷莎·梅预计将在3月29日启动脱欧进程，随着这个预计为期两年的谈判的展开，各家银行也将很快开始将岗位搬离伦敦。都柏林成为最佳目的地之一，渣打集团、巴克莱和美国银行都可能选择这个城市作为新的欧盟总部。

总部位于伦敦的Movinga所发布的指数还考虑了其他一些因素，诸如米其林星级餐厅、Burberry店铺的数量，以及鸡尾酒的价格。

彭博社引述Movinga董事总经理费恩·汉塞尔（Finn Hansel）说：“大家讨论的都是巴黎和法兰克福等城市，准备迎接因为英国退欧而涌入的金融业人员……不过，其他城市，像都柏林、瓦莱塔、卢森堡和阿姆斯特丹等，可能更会让这些人士感到开心，有家的感觉。”

虽然按照Movinga的指标衡量，都柏林可能是银行家及其配偶的最佳去处，但是，他们的雇主却要考虑其他因素。包括高盛集团和花旗集团在内，许多全球最大的国际性银行，把法兰克福作为首选。这个德国城市拥有一个金融生态系统，其标志有德意志银行、欧洲央行和德国联邦金融监管局(BaFin)，而BaFin是欧盟之内拥有监管复杂衍生品交易经验的为数不多的监管机构之一。

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