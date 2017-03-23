英国议会大厦附近恐袭 四人死亡

（联合早报网讯）英国伦敦市中心议会大厦附近22日下午发生恐怖袭击事件，造成包括一名警察和一名恐怖分子在内的四人死亡，另有20多人受伤。

伦敦警察局副局长、反恐部门负责人罗利在市中心举行的新闻发布会上说，已确认这是一起恐怖袭击，有四人在事件中死亡，其中包括一名警察和袭击者，另外两人是遭汽车撞击死亡。

罗利还说：“我们现在相信只有一名袭击者。”

据当地媒体报道，袭击发生在当地时间下午2时40分左右。袭击者驾驶一辆汽车从伦敦市中心议会大厦附近的威斯敏斯特大桥由南往北撞向人群，导致包括三名警察在内的多人受伤。

汽车驶过大桥在议会大厦附近撞到路边护栏停下，袭击者下车持刀追赶行人并试图进入议会大厦，在刺伤一名负责安保的警察后，袭击者被警方开枪击毙。

英国首相特雷莎·梅当晚召开相关紧急委员会会议，商讨具体应对措施。会后她在首相府外发表声明，严厉谴责这起恐怖袭击，称这是一起令人厌恶、极其邪恶的恐怖袭击。

特雷莎·梅在声明中说，英国不会因为这起袭击调高目前恐怖威胁级别，仍维持在五个级别的第二高等级“严重”级。她说，任何想通过暴力行为击败英国价值观的企图都“注定会失败”。

袭击事件发生后，正举行会议的议会大厦被封闭，警方封锁附近区域，关闭了议会大厦旁边的威斯敏斯特地铁站。警方还发出警告，让人们不要靠近市中心区域。

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