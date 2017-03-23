朝鲜：日本发射间谍卫星表明其侵朝野心

（联合早报网讯）朝鲜外交部发言人说，日本近日以强化对朝监视为目的发射间谍卫星，表明其再次侵略朝鲜的野心。

据朝中社报道，朝鲜外交部发言人22日在回答朝中社记者提出的相关问题时说，本月17日，日本在鹿儿岛县种子岛宇宙中心发射了由H2A火箭搭载的卫星。日本政府表示发射该卫星是为收集朝鲜弹道火箭发射的相关情报，实际上表明这是一颗间谍卫星。

这名发言人说，日本公然进行的本次卫星发射是又一次有计划的军国主义政策的产物。

17日上午，日本宇宙航空研究开发机构成功将情报收集卫星“雷达5号”送入预定轨道。

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