智能手机配件可测评精子质量

（联合早报网讯） 美国研究员研制出一种廉价且易操作的智能手机配件，能快速准确地测出精子质量，从而帮助男性了解自己是否有不育问题。

目前，全球有4500万对夫妇饱受不育不孕问题困扰，其中约40%是因男性精子质量差而出现不育问题。现有精子质量检测方法需要受培训的技术人员进行操作，费用不菲且耗时较长。

来自美国布里格姆妇科医院的研究员在新一期美国《科学－转化医学》杂志上报告说，男性到医院提供精子样本，通常会感到“压力、尴尬、悲观和失望”，所以他们希望研发出一种方案，让检测男性不育“就跟在家测孕一样简单与便宜”。

为此，布里格姆妇科医院医生沙菲等人研制出一种连接智能手机的光学配件，以及盛放精子样本的一次性设备，借助智能手机所具备的数据处理能力和摄像头来评估精子浓度、活力以及数量，只需五秒便能得出结果，而全部材料成本不到五美元。

研究员分析了350份精子样本，结果显示，该设备按世界卫生组织标准检测出精子浓度不足或活力低下等精液异常的准确率达到98%。

此外，这种配件使用简单方便。此次研究中10名未经正式培训的志愿者都能对100多个精液样本做出正确分类。

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