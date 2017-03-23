结核病仍然是“人类杀手”

（联合早报网讯）与疟疾、爱之病一样，结核病仍然是人类的主要致命病因。平均每天导致5000人死亡。

结核病（tuberculosis）这种传染性疾病在世界的分布有很大的差异，2015年60%的病例发生在印度、印度尼西亚、中国、尼日利亚、巴基斯坦和南非六个国家。根据世界卫生组织的估计，2015年全球有1400万人罹患结核病，只有20%的人有机会得到抗生素药物治疗，2015年有约140万人死于结核病。

德国之声中文网引述德国卫生部罗伯特·科赫研究所（Robert Koch Institute）的数据说，2016年德国有5915人罹患结核病，与2015年5852人的数据基本相当，不过明显高于前几年（2014年4526例，2013年4340例，2012年4212例）。因此，德国结核病的发病率有回升的趋势。2015年，德国有105人死于结核病，包括一名幼儿。

3月24日是世界结核病日，135年前的1882年3月24日，罗伯特·科赫在柏林公布发现结核病病原体。之后推出了抗生素疗法。而工业化国家的繁荣和富足，让人们逐渐淡忘了这种所谓的“穷人病”。

在十九世纪末期，估计有七分之一的欧洲人正在死于结核病。如今，这片大陆正受到一种新的不容易用现有药物治愈的结核病的威胁。

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