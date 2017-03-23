印尼政府要英搁浅邮轮赔偿珊瑚群损失

（联合早报网讯） 据印度尼西亚媒体23日报道，印尼外交部表示，由于英国搁浅邮轮给四王群岛珊瑚群造成的损失远远大于先前估计，印尼政府将坚决要求肇事方赔偿。

本月4日，排水量4200多吨的英国“卡利多尼亚天空”号邮轮在低潮误闯当地珊瑚群时搁浅，救援船在尚未涨潮时实施拖曳作业，给珊瑚群造成更多破坏。

印尼海洋统筹部21日发布的调查报告显示，搁浅邮轮导致当地约1.9万平方米的珊瑚群被破坏，其中1.32万平方米的珊瑚群被完全破坏，无法挽救；0.56万平方米的珊瑚群遭海底砂石和珊瑚残骸冲击，存活率仅约50%。

印尼海洋统筹部副部长乌格罗塞诺在报告中说，上述破坏分别由邮轮搁浅和救援船拖曳造成，必须立即对遭到冲击的珊瑚群展开复原工作，如果这些珊瑚群最终无法挽救，损失将进一步扩大。

乌格罗塞诺还说，到目前为止，“卡利多尼亚天空”号邮轮船长尚未就这一事件表示任何歉意和懊悔。

据报道，事件发生后，印尼海洋统筹部官员召见英国驻印尼大使，称珊瑚群遭到“无可挽回”的损失。肇事邮轮所属公司表示，触礁事件非常“不幸”，公司将与印尼政府协商解决方案。目前，印尼环境和林业部正在评估相关经济损失。

遭损毁的珊瑚礁在印尼东部西巴布亚省的四王群岛（Raja Ampat），是全球拥有最多生物种类的海洋栖息地之一，吸引许多游客和潜水爱好者慕名而来，是个热门的旅游景点。

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