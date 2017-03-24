美众议院共和党推迟表决新医改方案

（联合早报网讯）美国众议院共和党23日推迟了原本可能在当晚进行的对该党提出的新医改方案的投票表决。美国媒体称这是因为共和党担心无法拿到足够的票数使方案获得通过。

3月6日，众议院共和党提出了用来废除和取代“奥巴马医改”的《美国医疗法案》草案，但这一草案不仅受到民主党的激烈反对，也遭到党内保守派和温和派的双面夹击。

美国总统特朗普和众议院议长瑞恩等共和党高层近期多方游说，期望能使该方案尽快通过，美国媒体称原本在23日晚就有可能进行投票。

23日上午，共和党的保守势力“自由党团”成员与特朗普在白宫进行了会谈，但会后“自由党团”主席梅多斯说并未达成协议，尽管他仍然表示还有希望。不久，共和党高层推迟投票的消息被美国媒体传出。

“自由党团”认为共和党这份新医改方案对“奥巴马医改”废除得远不够彻底，而温和的共和党则担心新方案会让很多美国人失去医保。据此前国会预算办公室的报告，共和党新医改方案将使2400万人在2026年失去医保。

据美国全国广播公司（NBC）的估算，共和党目前至少还差8票才能使新方案获得通过。

美国有线电视新闻网（CNN）则称，因为民主党不可能支持新方案，共和党最多只能丢21票，而据CNN统计，有26名共和党议员表示会投反对票，还有4人暗示可能反对。

白宫副发言人桑得斯表示，她期望今晚众议院能对新方案进行辩论，周五进行投票。

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