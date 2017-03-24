美参院资深民主党人反对大法官人选

（联合早报网讯）美国参议院资深民主党人舒默说，在23日最后一天的任命听证会上，他将反对美国总统特朗普挑选的最高法院大法官人选。

美国之音报道，在参议院就最高法院大法官人选戈萨奇举行的最后一天任命听证会发表讲话的时候，舒默表示，戈萨奇“没有能够说服我他会成为独立于特朗普的人选”。他指责戈萨奇拥有“根深蒂固的保守派意识形态。”

舒默表示，共和党人“为了戈萨奇任命通过，必须要获得60票的支持，否则他们就需要更换人选。”

民主党参议员卡西也表示反对任命戈萨奇，他对戈萨奇“顽固、限制性的司法哲学深感忧虑”。

共和党领导人需要确保至少八名民主党人投票支持，才能通过对戈萨奇的任命，否则他们将需要启动所谓的“核选项”，来改变规则，允许对戈萨奇的任命只需简单多数投票即可通过。

2013年，民主党人就曾经使用过核选项，要求对绝大多数总统候选人实行简单多数支持票通过，但是没有对最高法院法官候选人使用核选项。

美国参议院一个小组23日对来自律师、人权团体和其他联邦法官在针对戈萨奇任命听证最后阶段的证词进行审议。

23日之后，在经过对戈萨奇一周的询问过后，参议院司法委员会将投票决定是否把任命交付参议院全体表决。

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