美官员：朝鲜核试验场“有活动”

（联合早报网讯）法新社报道，根据美军的观察，朝鲜“最近的一些活动”可能是在为核试验做准备。

一名美国国防部官员23日说，根据观察，朝鲜近来的活动水平“与过去他们在进行核试验前的活动水平相似”。

福克斯新闻台23日也报道，朝鲜的核试验准备工作已进入最后阶段，可能会在未来几天进行试验。

该新闻台引述一名美国官员的话说，朝鲜可能已在东北部丰溪里核试验场周边挖掘新的核试验坑道。

朝鲜正在研发能够打击美国大陆的核导弹，并于去年进行了两次核试验以及数次导弹试射。

朝鲜本周三也进行了导弹试射，但以失败告终。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅