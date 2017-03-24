俄前议员在乌克兰酒店外遭枪杀

（联合早报网讯）乌克兰警方说，去年逃亡乌克兰的俄罗斯前议员弗洛南柯夫在基辅一家酒店外遭枪杀。

媒体报道说，弗洛南柯夫他的保镖在离开基辅市中心的酒店时遭袭击。保镖射击回应，枪手被击中头部和胸部，过后在医院死亡。

在俄罗斯，弗洛南柯夫是一名饱受争议的人物。在离开俄国前，他被指涉嫌诈骗。

现场的目击者说，他们听到酒店外有七次枪声。基辅警方对乌克兰的电视台说，枪手最有可能是职业杀手。

乌克兰总统波罗申科根进一步指俄罗斯“国家恐怖主义”。他同时也将俄罗斯与近期发生在乌克兰东北部的另一系列事件联系在一起。

他还说，这些都有“俄罗斯特别机关标志性的风格”。

但克里姆林宫驳斥这些指称，称其为“荒诞”。

弗洛南柯夫在2011年当选为共产党议员，并与来自另一个党派的议员结婚。他还支持一项限制外国资本控制俄罗斯媒体的法案。但他在去年晚些时候与妻儿离开俄国，前往基辅。

据报，调查人员正在为指控他腐败而收集证据，并将等到12月他的议会免疫权失效后采取行动。

近几个月来，弗洛南柯夫在乌克兰前总统亚努克维奇的叛逃案中向检方提供证据。他还谴责俄罗斯拿下克里米亚是违法行为。

也有人指他在2014年俄罗斯拿下克里米亚时投了赞成票。但他辩称，投票时他根本不在现场，而是另一名议员拿了他的票。

俄国的媒体也指，弗洛南柯夫在当选为议员前曾为一个禁毒单位工作。

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