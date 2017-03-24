新假说：恐龙或起源于北半球

（联合早报网讯）恐龙的起源和分类已有了较成熟且主流的学术观点，但英国一个研究团队在最新一期《自然》杂志发表的假说不仅重新对恐龙进行分类，还提出恐龙可能起源于北半球而不是传统认为的南半球的观点。

多年来，科学界认为恐龙在演化过程中有两大分支，即骨盆与鸟类相似的鸟臀目恐龙和骨盆与爬行动物相似的蜥臀目恐龙。

前者包括禽龙等鸟脚亚目恐龙以及三角龙和剑龙等恐龙，后者包括电影中经常看到的霸王龙等肉食性兽脚亚目恐龙以及梁龙等巨大的蜥脚亚目恐龙。

来自剑桥大学及伦敦自然历史博物馆的研究人员对恐龙演化关系史进行重新梳理，分析大量早期恐龙在解剖学上的相似性和差异，提出的新假说对恐龙分类进行了调整。

他们认为，鸟臀目和兽脚亚目恐龙应该被归在一个新分支中，因为这两种恐龙其实有多项特征是源自同一个祖先。

此外，新假说将蜥脚亚目恐龙与一种被称为艾雷拉龙的早期肉食性恐龙分在一起，研究人员认为这些肉食性恐龙中的类似特征可能是各自独立演化出来的。

在整理资料过程中，研究人员还提出另一个观点，即恐龙的起源应该是北半球的劳亚古陆。

这同样挑战了传统观点，因为至今发现的最古老恐龙化石来自南美洲，传统上认为恐龙源自南半球的冈瓦纳古陆。但研究人员也表示，远古的各个大陆在地理上都非常靠近。

报告作者之一、伦敦自然历史博物馆教授巴雷特说，这项研究彻底改变了恐龙的谱系。

他说：“如果最终证明我们是正确的，就能解释学术界对恐龙解剖学和演化关系认识上一些不一致的地方，同时这也凸显了多个与恐龙起源的速度和地理背景相关的疑问”。

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