马国将实施“就业保险计划”

（联合早报网讯）马来西亚首相纳吉表示，政府即将落实的“就业保险计划”，将让当地约650万名来自私人领域员工受益。这项类似失业补助金的计划引起当地雇主反弹，他们指当局不该在目前景气低迷时出台这项措施。

纳吉周四在声明中表示：“政府准备在今年6月的国会，提呈一份新法案，以便落实‘就业保险计划’。预料明年1月1日起，这项计划就可正式推行。”

他说，新计划将协助雇员在失业后获得财务援助，并安排他们寻找新工作。他表示，就业保险计划将由社会保险机构管理，保费则由政府、雇主与员工三方共同承担。

马来西亚职工总会主席阿都哈林支持政府落实就业保险计划，并认为这将保障员工利益。

根据马来西亚人力资源部的记录，当地雇主在2007到2016年间平均每年无法偿还6500万令吉（约2060万新元）的补偿金，导致近10万名员工无法获得离职福利。

不过，马来西亚雇主联合会（MEF）等90个工商团体，则坚决反对当局的做法。雇主联合会执行董事三苏丁周四表示，他们认为目前经济情况并不理想，当地雇员目前也获得足够的法律保障，因此当局的做法只是加重雇主的负担。

马来西亚中华总商会（中总）总秘书卢成全则建议以“储蓄制度”（Saving Scheme）取代“就业保险计划”，以保障雇员及雇主的权益。

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