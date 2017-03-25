众议院通不过 特朗普最后一刻撤回医改议案

（联合早报网讯）由于未能在国会得到足够的支持，美国总统特朗普在最后关头撤回了他的医改议案。

BBC中文网报道，众议院议长保罗·瑞安说他和特朗普都同意撤回投票，因为这一法案将得不到所需的至少215共和党人的投票支持。

这一最后关头的撤回，被外界看作是对特朗普的一大打击，因为不久前他还对此信心满满。

在去年竞选期间，特朗普曾对选民说将废除奥巴马医保法案，并用他的新方案替代。

报道指，令人费解的是，就在当地时间下午3点30分，白宫新闻发言人斯派塞（Sean Spicer）还说，投票会顺利通过。

但《华盛顿邮报》报道说，特朗普在不久后就致电该报，说医改议案今天无法通过。

特朗普此前反复警告共和党人，若他的议案不被通过，则意味着奥巴马医保仍将被继续执行下去。

不过，尽管特朗普本人和瑞安近几日亲自做工作，不少媒体报道称，28名至35名共和党人反对他的议案。

目前，共和党人在参众两院都占多数席位。

一些共和党人对这一法案中过多削减健康保险内容感到不满；另一些则觉得变化幅度还不够大。

许多分析人士说，这一进展让特朗普感到尴尬。但特朗普则责怪民主党人不支持他的法案，并预测奥巴马医保法案会"爆炸"。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅