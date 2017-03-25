普京破格接见勒庞 否认介入法国选举

（联合早报网讯）俄罗斯总统普京星期五（3月24日）在莫斯科会见来访的法国极右翼总统候选人马琳·勒庞，称赞她代表着欧洲政治中的一个"迅速增长的元素"。

BBC中文网报道，勒庞是法国极右翼政党"国民阵线"的领导人。她虽然在法国国内有众多支持者，但因其思想极端，很少有外国领导人愿意与她会面。这次，很少接见外国总统候选人的普京居然公开与勒庞握手言欢，是勒庞的一大成功，自然也引发外界关注。

报道指，去年11月的美国大选之后，美国情报官员指控俄罗斯干预美国大选，帮助特朗普当选。美国国会已经对此展开调查。此次普京高调接见勒庞，难免引发外界对俄罗斯干预法国大选的猜测。

但普京强调，他无意干预法国总统大选。"我当然知道法国的选战仍在积极进行当中，"普京说。"我们不想以任何方式施加影响，但我们保留与法国所有政治势力的代表进行交流的权利。"

俄罗斯2014年吞并乌克兰的克里米亚地区之后，美国和欧盟针对俄罗斯官员实行了旅行禁令和资产冻结等制裁措施。

访俄期间，勒庞呼吁欧盟取消对俄罗斯的制裁，因为她认为制裁"起反作用"。据俄罗斯国际文传电讯社报道，勒庞说："我相信，阻止议员之间的交流合作是对民主权利的侵犯。"在俄罗斯国家杜马讲话时，勒庞承诺将为取消制裁做出努力。

报道指，俄罗斯国营媒体对勒庞的访问进行了很正面的报道。俄罗斯显然希望勒庞能够在大选中胜出。

最近的法国民调显示，勒庞和中间派候选人马克龙的支持率不相上下，但马克龙预计将在总统大选第二轮投票中获胜。

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