两天前海上被绑 菲籍船长获救

（联合早报网讯）两天前疑遭菲律宾南部武装组织阿布沙耶夫绑架的一名菲籍船长，今天在菲南岛屿平安获救。

菲律宾军方指出，当局今晨5时30分在巴西兰省（Basilan）一座滨海小镇救出该名船长阿格克。阿格克的拖船前天中午途经菲南海域的锡巴戈岛（Sibago）时，遭数名分乘两艘快艇的不明武装分子袭击，他和另一名菲籍船员遭掳走。

不过，军方没有透露阿格克获救的过程，仅表示仍在全力寻找另一名人质的下落。

锡巴戈岛靠近恐怖组织阿布沙耶夫活跃的巴西兰省本岛；犯案的武装分子据信就是朝巴西兰岛逃逸。

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