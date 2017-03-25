默克尔与舒尔茨差距缩小德国选情未明朗

（联合早报网讯） 德国最新民调显示，现任总理默克尔与其主要对手、欧洲议会前议长舒尔茨的支持率差距缩小，但仍存在九个百分点的落差。

与此同时，默克尔领导的联盟党和舒尔茨领导的社民党支持率目前均为32%，呈现胶着局面。

在24日公布的由德国电视一台委托民调机构Infratest dimap进行的最新一期“德国趋势”民调中，针对“直选总理”这一问题，默克尔的支持率为36%，较2月上升两个百分点；舒尔茨则下滑五个百分点至45%。

舒尔茨今年1月接替时任社民党主席的加布里尔征战今年德国大选，并于3月19日全票当选新任社民党主席。在舒尔茨1月宣布参选后的首次“德国趋势”民调中，其支持率曾跃居50%，显著超过原先不相伯仲的默克尔，后者当时仅获34%支持。

在两党支持率方面，继2月24日社民党近十年来首次以一个百分点的优势领先联盟党一个月后，两党再度以32%的支持率打平。然而，在“支持下届政府由哪个政党领导”这一问题上，仍有高达44%的选民选择社民党，联盟党仅获33%选民支持。

此外，支持对难民采取强硬立场的右翼民粹政党德国选择党的支持率则维持在11%的水平，仍为在野党中最高。

柏林自由大学政治学者诺伊格鲍尔分析指出，联盟党必须迅速拿出方案，以打败这股舒尔茨热潮。他认为，联盟党迄今采取的策略是指责舒尔茨援引的数字有误，或指责舒尔茨在任欧洲议会议长期间涉嫌违规，“这是不足（以取胜）的”。

有分析认为，相较舒尔茨，目前默克尔仍未积极投入选战，其领导的联邦政府也未在可能左右选票流向的难民政策、社会福利政策等重大议题上使出足够分量的“辣招”，因此半年后的大选结果如何仍有待进一步观察。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅