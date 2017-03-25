德国复兴信贷银行误转50亿欧元

（联合早报网讯）据知情人士透露，因为在雷曼兄弟申请破产当天错误向其转账数亿欧元而为人熟知的德国复兴信贷银行，最近又犯了一次同样的错误。

彭博社引述因为此事涉密而不愿具名的知情人士透露，这家德国国有的开发银行在2月份错误地向四家银行转账50亿欧元（75亿6800万新元）以上，这是由于一个技术故障导致单笔转账重复了多次。转账总额可能达60亿欧元左右。

德国复兴信贷银行（KfW）通过电子邮件发布的公告称：“德国复兴信贷银行很快察觉了系统的错误运作，立即停止了多余行动，并启动分析故障原因的程序……多支付的款项已成功追回。在处理系统的过程中，设置错误导致的人为失误可能引发这样的事件。”

此事让人想起德国复兴信贷银行在2008年9月向雷曼兄弟（Lehman Brothers）转账3亿多欧元的事，当时，这家美国投资银行刚刚申请破产。那时候，德国复兴信贷银行未能更新交易对手检查信息，否则，本可以避免进行这笔交易。这笔转账在德国变成了一宗政治丑闻，《图片报》将德国复兴信贷银行称为“德国最蠢的银行”。

德国复兴信贷银行的网站信息显示，该行曾被《全球金融》杂志评为全球最安全的银行。而该行不是唯一一家出现技术故障的银行。一名知情人士当时透露，德意志银行（Deutsche Bank AG）的外汇部门在2015年6月错误地向一个对冲基金客户转账60亿美元，一天后追回了款项。

该行的公告称：“德国复兴信贷银行已经立即开始全面的内外部审计，以查明事故原因、得出相应结论。”

这种错误凸显了银行使用过时技术带来的安全风险，而德国联邦金融监管局（BaFin）最近刚刚强调了此事。知情人士称，德国联邦金融监管局之前对德国复兴信贷银行进行了特别审计，发现其信息技术系统不完善，对该行处以更高的资本要求。

德国联邦金融监管局发言人奥利弗·施特鲁克（Oliver Struck）拒绝置评。

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