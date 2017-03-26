伦敦恐袭：大量捐款涌入引起诈骗担忧

（联合早报网讯）为伦敦议会大厦攻击案受害者筹募捐款本应是一件善事，但短时间内涌入大量捐款，募款网站“JustGiving”决定采取更严格身份查核确认措施，以避免金融诈骗犯罪。

据BBC报道，“JustGiving”募款网站说，在未经过身份查核确认以前，为受害者募捐的款项不会自动转账给募款人。

这是“JustGiving”募款网站第一次对募款网页采取直接控制手段。

任何人都可以作为募款人，不需要付费即可设立“JustGiving”募款网页，募款可以用任何理由，包括为慈善项目募款，或为个人原因募款，例如为个人度假筹措经费。

人们可以在“JustGiving”网站上捐钱，等到募款期限截止后，“JustGiving”会将筹募到的款项扣除5%的费用，剩余金额直接发送给募款设立人。

为议会大厦攻击案死者艾莎·弗拉德（Aysha Frade）家属募款的“JustGiving”募款网页引起注意，因为该网页设立人姓名与一名被定罪的诈骗犯相同。

在周三的攻击事件发生之后，“JustGiving”网站上出现许多个为受害者家属募款的网页。

为弗拉德募款的网页已经有超过17,000英镑的捐款。

但捐款网友在网络上搜寻结果发现，设立该募款网页的人，与一个在2013年被判社会福利金诈骗的人姓名相同。

“JustGiving”还发现，该账户使用人名称在首次设立后也经过多次更改。

“JustGiving”网站决定，前所未有的将募款网页从募款人手中接收过来。

与此同时，“JustGiving”还在该募款网页上标注“由JustGiving负责认证”的文字，向捐款人确保他们捐的钱最终会交给弗拉德的家人。

在伦敦议会大厦负责保安的警员基斯·帕默尔（Keith Plamer）也在攻击中死亡，他被攻击者马苏德持刀刺死。

在“JustGiving”网站上为他募款的网页也加注了“由JustGiving负责认证”的标签。

截至周六下午，该募款网页已经有超过69万英镑的捐款。

“JustGiving”网站上还有其他几个未经认证的帮艾莎·弗拉德募款的网页。

但是“JustGiving”网站表示，为了谨慎起见，所有与伦敦议会大厦攻击案有关的募款网页都已经被“隔离”，在未经过身份查核确认以前，不会将捐款自动转给募款人。

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