美国：联军空袭了摩苏尔的伊斯兰国武装

美国官员星期六承认，在伊拉克同伊斯兰国武装分子作战、由美国领导的联军对伊拉克的摩苏尔城发动了空袭，以便从“伊斯兰国”武装手里收复摩苏尔。目击者说，这次空袭造成100多人死亡。

据美国之音今天报道，此前，有报道说这次空袭在吉迪德社区造成严重的平民伤亡，然后伊拉克政府星期六宣布，暂停收复摩苏尔之战。

美国领导的联军说，展开了对平民伤亡评估可信性问题的正式调查。

联军发表声明说：“我们的目标一向是平民零伤亡，但是，‘伊斯兰国’武装实行反人道的战术，对平民搞恐怖，使用人体盾牌，利用学校、医院、教堂和居民区之类的受保护地点来作战，在这种情况下，联军不会放弃对于我们的伊拉克伙伴的承诺。”

上述声明也说，联军飞机“经常性地打击”这一社区的伊斯兰国目标。而且联军“在计划和实施空袭的时候为减少对平民的伤害采取了所有合理的预防措施。”

《纽约时报》则引述美国中央司令部发言人约翰·托马斯上校说，美军并不确定在摩苏尔西部地区的一次爆炸是由于美国军方或是其他盟军部队造成，或者是由于伊斯兰国的“炸弹或子母弹”造成的。

伊拉克特种部队的一名指挥官曼·阿萨迪少将则说，他的部下为了对付在摩苏尔市吉迪德社区三座建筑屋顶上的狙击手而呼叫联军的空中支援。但他的部下并不知道在这些房子的地下室里挤满了平民。

平民、人道救援组织和监测官员们都警告说，由于请求空中和炮火支援的呼叫增加而会造成平民的死伤增多。（联合早报网编辑：王纬温）

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