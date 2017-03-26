法国大选最新民调：马克龙将胜首轮投票 首超马琳·勒庞

（联合早报网讯）法国总统大选在即，BVA最新民调显示独立候选人马克龙（Emmanuel Macron）预计将在第一轮投票中取得最高票数，是他在民调中首次超越极右翼的国民阵线的马琳·勒庞（Marine Le Pen）。

据路透社报道，BVA公布的民调结果指在首轮投票中，马克龙将取得26%票数，比上周增加一个百分点；马琳·勒庞则较上周减少一个百分点，预计仅取得25%的票数，屈居第二；而受丑闻缠身的弗朗索瓦·菲永（Franois Fillon）排名第三，预计票数比上周下跌2.5个百分点，只有17%。

民调并未预测第二轮投票结果；然而近日多个民调亦显示，若进入第二轮投票，马克龙将轻松压过马琳·勒庞胜出。

法国大选首轮投票将在4月23日进行，如没有候选人于第一轮中取得超过半票数，最高得票的两位候选人便会进入第二轮选举，而次轮投票将于5月7日进行。

民调在本周三至周五举行。刚过去的周一，多名主要候选人在电视进行首场辩论，民调机构Elabe随即发布民调结果，指出在声势领先的五名候选人中，马克龙被认为是最具有说服力的一位。周四（23日），菲永接受访问指，自己是现任总统奥朗德政治抹黑行动的受害者。

极左候选人梅朗雄在民调中得票也上升两个百分点，至16%。梅朗雄在电视辩论后同样备受民众肯定，有20%的观众认为他最有说服力，仅次于马克龙的29%。（联合早报网编辑：王纬温）

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