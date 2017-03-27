调查国会恐袭 英对准加密WhatsApp

（联合早报网讯）英国警方在调查国会恐袭的过程中再逮捕一人，英国政府则表示，由于此案袭击者曾使用WhatsApp，当局应可获取像WhatsApp这样的加密信息。

英国警方星期天（26日）在英格兰中部伯明翰（Birmingham）逮捕一名30岁男子，他涉嫌准备发动恐怖行动，与上周英国国会遭恐袭有关联。

自上周三，52岁的马苏德（Khalid Masood）在国会外杀害4人、造成50人受伤后，当局至今已逮捕十多人。其中9人已获释，仅剩一名58岁嫌犯仍在押，另有一名32岁女子获保释。

据英国媒体报道，马苏德在案发前数分钟曾使用WhatsApp，但目前并不清楚，他是否发送任何讯息，或只是查阅该应用。

英国内政部长鲁德（Amber Rudd）告诉天空新闻网（Sky News），警方和安全单位无法破解高度加密的WhatsApp，这是“完全无法令人接受”的。

她说：“你无法面对一个局面，明知恐怖分子彼此对谈，彼此寄发WhatsApp讯息，但却无法取得。”

鲁德过后接受英国广播公司（BBC）访问时说：“不应让恐怖分子有可躲藏之处……我们须确保像WhatsApp这样的机构不要为恐怖份子提供互相通讯的秘密场所。”

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