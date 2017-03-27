联合国：德国很多难民营不合格

（联合早报网讯）联合国儿童基金德国分部的总干事施耐德（Christian Schneider）指出，德国一些收容所的卫生条件很差，也没有私人空间，但难民却得在这些收容所待上几个月甚至是几年。

德国之声报道，施耐德在介绍一份调研报告时批评认为，对许多未成年的难民而言，逃亡之后面临的仍然是“非常状态”。他说，这些难民儿童和青少年在德国的一个收容所一住便是数月、甚至数年，有些住所的卫生条件很差，也不安全，房间窄小，根本谈不上私人空间，这些孩子无法上学或者上幼儿园。

施耐德说，他们的日常生活充满忧伤，或者无尽的等待，“而难民家庭最大的期待莫过于抵达目的地后，重新开始新生活”。

施耐德向公众介绍的调研报告的题目是“等待状态里的孩提时代”，内容是大约35万独自逃亡的未成年难民的现状。这些人是在过去两年里陆续来到德国的。报告的作者在全德国询问了难民机构以及收留难民的家庭里的447名在职员工以及义工。施耐德表示，这份调研不具代表性，但却是对一个时间段极有说服力的描述。

调研写道，这些逃亡的儿童及青少年当中，每5人中就有1人在首个接待处一住就超过半年。三分之一被询问的工作人员说，难民在收容所居住的时间一般为1至3年。报告认为，尤其不合理的是，家庭同单身男子被安排在同一居所。一名尼日利亚女性告诉报告作者，她感到有必要时刻保护她7岁的女儿，因为她们同另外3名年轻男子合用一个卫生间。

另一名母亲说，“收容所里有几名男子曾对孩子动手动脚”，所以她的孩子已不在外面玩耍。22%的受访人员说，在他们的机构里，已有儿童是暴力的目击者；10%的受访者说，一些青少年自己成为暴力侵害的对象。报告认为，实际数据还会高得多。

报告也指出，各地以及各机构的条件差别很大。未成年难民联邦协会的纳博（Adam Naber）说，也有很多积极的例子。每个孩子都应享有受到保护和培养的权利，但上幼儿园和入学、就医以及在收容所待多长时间，在很多情况下，都取决于运气，比如在哪个联邦州或者难民来自哪个国家。

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