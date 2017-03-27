调查：多数日企今年加薪幅度低于去年

（联合早报网讯）路透社今天（27日）公布的调查显示，绝大多数日本企业称，今年的加薪幅度将低于去年，这打乱了日本首相安倍晋三寄望通过加薪和消费来刺激疲弱经济的计划。

日本本月进入“春斗”（shunto）加薪月份，路透企业调查发现，只有19%的企业称它们的月薪上调幅度将达到2%或更高，而去年日本大公司的平均加薪幅度为2.14%。

这个数字结合了日本基于年资的自动薪资增长和基本薪资的额外上调。根据基于年资的就业体系，工资每年都会上涨。

这是对日本企业加薪看法的首次全面调查。此前，多数大公司已经在3月15日宣布了与工会进行薪资协商的结果，基本工资上涨约0.3%，为四年来最低。

在此次月度调查中，63%的企业表示今年将加薪1至2%，18%的企业则称加息幅度将不到1%。调查是在3月7至21日期间进行的。

调查显示，42%的企业计划今年根本就不上调基础薪资。大约40%的企业计划将基础薪资上调不到1%，仅18%的企业计划把基础薪资上调1%甚至更多。

负责评估该调查结果的NLI基础研究所经济研究总监齐藤太郎说：“消费者面临更加艰难的境况，物价显然会上升，以反映日元疲软和油价反弹的影响。”

他表示，出口会为日本带来支持，“但我们不能依赖内需”。

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