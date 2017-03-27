可卡因塞假香蕉闯关 西班牙警逮二男

（联合早报网讯）西班牙警方星期天（27日）逮捕两名男子，他们涉嫌把可卡因藏在假香蕉内走私入境。

西班牙警方是在去年11月，发现一批从地中海巴伦西亚（Valencia）港口运往南美洲的船运香蕉内藏毒品后展开调查。

警方在真正的香蕉当中，发现57根以树脂製成的假香蕉，里头填塞7公斤可卡因。警方也在装运香蕉的纸箱外盖内找出10公斤可卡因。

星期天，警方在巴伦西亚和马拉加（Malaga）等海岸城市逮捕两名嫌犯。这两名男子属西班牙犯罪组织分子，被控走私毒品。

警方表示，正在调查第三名涉案的意大利男子。

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