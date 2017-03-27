超越新加坡 中资成马国最大房产投资者

（联合早报网讯）中资大量涌入马来西亚，如今已成为过去三年马国最大的房地产投资者，以21亿美元（约29亿新元）的投资额超越新加坡。

当今大马引述《金融时报》（Financial Times）报道，同个时期来自新加坡的投资额是9亿8500万美元。这个数据是根据Real Capital Analytics的调查。

该报道称，新加坡原是亚洲最大的境外房产投资者，也是马来西亚最大的投资者。不过，在马中政治关系日益亲近以后，两国之间的商业联系也进一步升温。马国已成为中国投资者青睐的新目标，被视为香港和澳洲以外相对廉宜的选择。

房地产咨询公司高纬环球（Cushman & Wakefield）亚太区研究部董事经理西亚尔西塔（Sigrid Zialcita）说，马国房价对中国投资者来说较可负担。

她指出：“今天的中国投资者有很多选择，更多去欧洲和美国（投资）的机会，不过并非所有人都有这能力——马国（的房价）更经济实惠……如果你比较价钱，即便是中国和马国之间，你会发现落差很大。”

她说，中国大城市如北京、上海和深圳的房价，已是全世界最昂贵的行列。

中国资本进入马国房地产界，尤以柔州森林城最引人瞩目。这个在马新第二通道西部的发展计划将坐落在四座人造岛，占地1386公顷，预计整个计划将在2045年完工。

不过，日前，森林城发展商碧桂园集团位于中国的所有森林城营销中心暂停开放。《南华早报》认为，这可能是有关中共政府加强打击资金外流。

《金融时报》也报道，随着阿里巴巴集团主席马云访马，更和首相纳吉一起推介马国数码自由贸易区，马国和中国的经济联系更加密切。

该报道称，旅游部长纳兹里上周揭露，自2002年起有8000名中国公民在主打退休人士的第二家园计划下，获马国政府允许永久居留。

在此计划下，共有约3万2000名外国人来马安居，中国人占最多数，接着是日本人。

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