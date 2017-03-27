美财长：人工智能50至100年内不威胁就业

（联合早报网讯）人工智能会成为人类就业“杀手”吗？美国财政部长慕钦没有这么悲观，他认为50年到100年内，人工智能无法跟人类抢饭碗。

新华社报道，慕钦近日在参加美国媒体举办的活动时说，人工智能接管美国人就业的问题“是未来才有可能发生的事件”，“我们距离这一天还遥远得很”，因此这事根本就不在他的“雷达屏幕”上。

当被活动主持人追问这一天到底有多遥远时，他说：“我认为这是50年到100年之后的事了。”

慕钦解释说，这涉及人工智能的定义，他所说的人工智能不是无人驾驶之类的东西。他相信无人驾驶将在不久的未来成为现实，这是电脑与一些已有真实技术的结合，但这种事“与人工智能，比如说R2－D2（《星球大战》电影的一个机器人角色）取代您（主持人）的工作，大不相同”。

当被问到是否担心机器人威胁美国人的就业机会，慕钦说：“坦率地说，我很乐观。我的意思是，这（机器人）可创造生产力。我们需要做的是在培训和教育上投资。”

他认为，机器人是商业生产的“重要组成部分与补充”，即便将来有工作岗位被取代，也是低薪岗位。

但美国也有一些人士不认同慕钦对人工智能前景的看法。美国未来学家阿米·韦布说：“如果慕钦曾经阅读或了解过人工智能，那他就不会说出这么荒唐的话。”

曾在美国政府中负责一些与科技公司相关事务的拉里·欧文说：“这其实挺可怕的，尤其是否认人工智能以及机器学习技术对人类就业的影响。”

美国普华永道会计师事务所上周五（24日）发表的一份报告预测，到本世纪30年代初，38%的美国就业岗位会受到自动化的威胁，而英国的这一比例是30%，德国是35%，日本是21%。

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