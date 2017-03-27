朴槿惠是否被批捕 或周四凌晨见分晓

（联合早报网讯）韩国检方今天（27日）上午提请首尔中央地方法院针对前总统朴槿惠签发临时逮捕证，据司法界预测，朴槿惠是否被批捕将于29日或30日凌晨见分晓。

韩联社引述司法界消息指出，一般情况下，法院会在检方提请逮捕的两天后，对没有被拘的嫌疑人就是否签发逮捕证进行审问，因此法院很有可能于周三（29日）上午对朴槿惠进行审问。

当事人通常会亲自到场向法官陈述自己的立场，但当事人如果不愿意露面，或是认为没有必要，也会放弃出庭接受审问。朴槿惠届时是否会亲自到法院陈述立场目前也是未知数。

如果朴槿惠当天到场，则会在代理律师的陪同下接受审问。由于朴槿惠目前坚决否认嫌疑，预计审问将耗时数小时。审问结束后，法官会研究检方和朴槿惠方面的各种记录，对是否需要签发逮捕证进行审理。

鉴于朴槿惠的嫌疑较多，各种记录数量庞大，而检方和朴槿惠律师团意见针锋相对，法官研究这些记录估计需耗时很久。

三星电子副会长李在镕被批捕时，法院在开始对李在镕进行审问的19个小时之后，于第二天凌晨5点30分做出了签发逮捕证的决定。因此，司法界普遍认为，法院对朴槿惠的审问于29日进行的话，最终结果在30日凌晨出炉的可能性较大。

如果朴槿惠方面要求法院给予更多时间为应对审问做准备，最终结果出炉时间还会往后推延。另外，法院方面也有可能以保密为由，制定比较宽裕的审问日程表。

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