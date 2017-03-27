马克龙赢得法国大选对欧洲最有利

（联合早报网讯）根据彭博社调查，占压倒性多数的经济学家预计马克龙将成为下一任法国总统，并认为马克龙当选最有利于法国与欧盟的关系。

彭博社调查了39名经济学家，请他们评论各位候选人当选会让法国经济的哪个方面得到最大改善。

共和党候选人、法国前总理菲永是改善预算赤字和增加商业投资的最佳选择。

马克龙被视为改善劳动力市场并延续法国与欧盟深入关系的最佳候选人。

大约三分之一的经济学家表示，国民阵线领导人勒庞获胜不会让彭博社调查涉及的任何一个领域得到改善，不过也有经济学家认为勒庞会有助于改善法国的安全和国防。

“马克龙胜选是我们目前的主要设想，这对欧洲和投资有利，”ING银行驻布鲁塞尔高级经济学家Julien Manceaux说。“然而，如果不辅以强有力的劳动力市场改革，那么他的政策对失业的影响可能不会那么快。鉴于未来的政府可能不会完全站在他的一边，他将不得不同时应对左翼和右翼，这可能是一种危险的做法。”

第一轮法国大选将于4月23日举行，根据Ifop上周五公布的每日民调，独立候选人马克龙的支持率为26%，勒庞的支持率下降到25%。共和党人菲永名列第三，支持率为18%，左派候选人梅朗雄以13%的支持率名列第四。民调显示，马克龙料将在第二轮选举中以61.5%比38.5%击败勒庞。

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