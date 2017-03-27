克宫：反贪腐示威是“挑衅行为”

（联合早报网讯）克林姆林宫27日说，在莫斯科及其他城市发生的反贪腐示威活动是“挑衅行为”，称主办方欺骗了参加集会的群众。

克林姆林宫发言人佩斯科夫对记者说：“基本上我们昨天在多个地方，特别是莫斯科所看到的（示威活动）是挑衅和谎言。”他还指责主办方用金钱来吸引青少年参与示威。

但佩斯科夫表示，克宫方面仍会听听民众在示威活动中提出的诉求。

3月26日，数以千计的俄罗斯民众响应知名反对派领袖纳瓦尼的号召，在俄国各地示威，抗议政府贪腐，并要求总理梅德韦杰夫辞职。当天包括纳瓦尼在内有数百人被捕。

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