韩美部署萨德 全面冲击韩中旅游市场

（联合早报网讯）在韩中两国围绕“萨德”入韩矛盾升级的情况下，两国旅游消费急剧萎缩。无论是造访韩国免税店的中国游客数量，还是赴华旅游的韩国游客数量，均大幅缩水降至以往的一半。

韩联社报道，随着中国境内反韩情绪高涨，许多韩国游客取消赴华旅游计划。据哈拿旅行社统计，4月中国游预订量同比减少44%。反之，前往东南亚、日本、欧洲、南太平洋等地区的旅游产品预订量分别增加63%、14%、41%和58%。据统计，5月黄金周赴华旅游的预约减幅达36%，而同期整体海外游预订量则增两成之多。

韩国各地中小学也出于学生安全考虑取消赴华修学旅行计划。截至本月20日，原本计划组织赴华修学旅行的全国87所中小学中有44所修改计划，改赴其他国家，其余43所学校中有35所考虑把旅游目的地改为国内。

反观韩国游市场，业界普遍认为，随着中国本月15日叫停赴韩随团游，来韩中国游客数量将进一步减少。据韩国文化体育观光部统计，本月1至19日，中国游客同比减少21.9%。预计中旬后，韩国游下架带来的影响将逐步凸显，来韩中国游客减幅将达40-50%。

来韩中国游客的减少导致韩国免税店变得冷清不少。乐天免税店本月第四周（20-26日）市内免税店销量同比减少四成，3月累计销售减幅达三成。新罗免税店境遇相似，上周末（25-26日）销售同比减少三成。住宿业界受到的冲击也开始发酵，首尔钟路某四星级酒店15日起中国人入住率从20%减至5%，入住人数大减75%。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅