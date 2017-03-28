澳洲发现全球最大恐龙脚印

（联合早报网讯）科学家在澳大利亚偏远的西北部海岸线发现一个近1.7公尺长的恐龙脚印。这相信是全球迄今发现的最大恐龙脚印。

发现脚印的地点位于西澳丹皮尔半岛（Dampier Peninsula），那里距离海边度假城镇布鲁姆（Broome）约130公里。

该脚印是昆士兰大学和詹姆斯·库克大学联合发现的。领导该联合研究的索尔兹伯里说：“这个脚印比全球历来记录的任何脚印都要大。”

该巨型脚印属于蜥脚下目（sauropod）恐龙所有，同时被发现的还有另外20种脚印。

蜥脚下目是一种草食动物，其特征为长颈、长尾、粗壮的四肢和巨大的身体。德国曾在2015年发现一个1.2公尺长的蜥脚下目脚印。

这些脚印是在丹皮尔半岛的一些岩石上发现的。岩石具有1亿2700万年到1亿4400万年的历史，比澳洲过去发现的恐龙化石的年代还要久远。

科学家也发现了六种肉食恐龙的脚印，以及首次发现装甲亚目剑龙（armoured stegosaurs）存在的证据。

索尔兹伯里说，微妙的是，只有位于潮间带（介于陆地与海洋间的区域）的岩石上有恐龙的脚印。“它们一半的时间在海水下，而且那里每天涨潮约10公尺。”

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